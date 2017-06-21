Полузащитник сборной России Ерохин прокомментировал поражение от португальцев

Полузащитник сборной России Александр Ерохин после поражения от команды Португалии в матче группового этапа Кубка конфедераций рассказал о причинах неудачи. Слова Ерохина в среду, 21 июня, приводит корреспондент «Ленты.ру».

«Было непросто, мы играли против лучшей команды Европы. Это во-первых. Во-вторых, мы часто не успевали на подборы, из-за этого возникало много свободных зон. Не получался выход из обороны в атаку, было много неточных передач. Не могу сказать, что мы сильно волновались. Если волноваться, зачем вообще выходить на поле», — сказал Ерохин.

Материалы по теме Не стыдно и обидно Гол Криштиану стал единственным в игре Роcсия — Португалия на Кубке конфедераций

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что иногда игра складывается не так, как хочется. Россияне проиграли португальцам с минимальным счетом 0:1, единственный мяч забил Криштиану Роналду. Сборная России (3 очка) опустилась на второе место в таблице группы А, пропустив в лидеры португальцев (4 очка).

Кубок конфедераций-2017 проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.