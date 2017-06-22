Сборная Мексики обыграла Новую Зеландию на Кубке конфедераций

Сборная Мексики обыграла команду Новой Зеландии в матче группового этапа Кубка конфедераций. Об этом сообщает «Советский спорт».

Встреча состоялась на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась поражением новозеландцев со счетом 1:2. На гол Криса Вуда (42-я минута) мексиканцы ответили точными ударами Рауля Хименеса (54-я) и Орибе Перальты (72-я).

Команда Мексики набрала 4 очка и потеснила сборную России (3 очка) со второго места в турнирной таблице группы А. Новозеландцы проиграли оба матча и замыкают квартет. Португальцы (4 очка) лидируют, опережая мексиканцев по дополнительным показателям.

21 июня сборная России уступила португальцам с минимальным счетом 0:1. Единственный мяч забил Криштиану Роналду. В заключительном туре групповой стадии россияне сыграют с мексиканцами, португальцы с новозеландцами.

Кубок конфедераций проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.