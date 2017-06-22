Роналду отказался выплачивать испанским налоговым органам 14,7 миллиона евро

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду не планирует выплачивать налоговую задолженность в размере 14,7 миллиона евро испанским фискальным органам. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает Marca.

Отмечается, что португалец считает себя невиновным и не собирается идти на сделку со следствием.

В среду сообщалось, что в случае выплаты 14,7 миллиона евро испанским налоговым органам Роналду может избежать тюремного заключения и получить до двух лет условно. В противном случае спортсмен может отправиться за решетку на срок до шести лет.

Слушания по делу 32-летнего португальца пройдут 31 июля.

13 июня испанская прокуратура завела дело в отношении Роналду по обвинению в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. В надзорном ведомстве также уверены, что спортсмен скрывал реальные доходы с помощью специально созданной бизнес-структуры. Адвокат футболиста отрицает вину клиента.