Акинфеев взял на себя вину за пропущенный от Роналду мяч в матче с португальцами

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев взял на себя ответственность за пропущенный гол в матче группового этапа Кубка конфедераций с португальцами. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Пропущенный гол разберем. Думаю, это на процентов 80 моя ошибка. Надеюсь, такого больше не будет. В конце не просто валились, а играли комбинационно. С такими командами только так и надо. Что-то получилось, что-то нет, но результат говорит сам за себя», — отметил Акинфеев.

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Матч с португальцами стал для 31-летнего вратаря 100-м в составе национальной команды. Он стал пятым игроком в истории сборной, кому покорилась эта отметка. Мяч, забитый Роналду, стал единственным, португальцы одержали победу и вышли в лидеры группы А с 4 очками. Россияне с 3 очками занимают вторую строчку.

В заключительном туре Кубка конфедераций, который пройдет 24 июня, россияне встретятся с мексиканцами, а португальцы сыграют со сборной Новой Зеландии. Турнир продлится до 2 июля.