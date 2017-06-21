СМИ рассказали о возможности Роналду избежать тюрьмы

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду может избежать реального тюремного срока, если в течение 60 дней выплатит испанским налоговым службам 14,8 миллиона евро. Об этом сообщает Cope.

Португальцу рекомендовали официально признать свою вину и возместить ущерб, что станет смягчающим обстоятельством в его деле. В этом случае 32-летний спортсмен будет приговорен к лишению свободы на два года, но срок, вероятнее всего, будет условным.

Также отмечается, что преступление Роналду носит более тяжкий характер, чем то, что совершал форвард «Барселоны» Лионель Месси. В случае с аргентинцем еще не действовали отягчающие нормы в испанском законодательстве, согласно которым за неуплату налогов или сокрытие доходов, превышающих 600 тысяч евро, нарушителю грозит тюремный срок до шести лет.

Во вторник стало известно, что слушания по делу Роналду пройдут 31 июля.

13 июня сообщалось, что испанская прокуратура завела дело в отношении Роналду по обвинению в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. В надзорном ведомстве также уверены, что спортсмен скрывал реальные доходы с помощью специально созданной бизнес-структуры. Адвокат футболиста отрицает вину своего клиента.

В мае 2017-го Верховный суд Испании приговорил Лионеля Месси к 21 месяцу тюрьмы условно. Его также обвинили в неуплате налогов. Футболиста обязали выплатить штраф в размере 2,1 миллиона евро.