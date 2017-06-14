Юрист Роналду прокомментировал судебный иск к футболисту

Антонио Лобо Хавьер, юрист нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, прокомментировал иск против игрока по поводу неуплаты налогов. Слова адвоката приводит Marca со ссылкой на радиостанцию SIC Noticias.

«Это стало настоящей неожиданностью для Криштиану, он считает, что это несправедливо. Он не скрывал своих доходов. Видимо, испанские налоговые органы некоторые критерии не считают верными, но нет такого закона, который бы Роналду нарушил», — сказал Хавьер.

По словам юриста, Роналду, в отличие от Лионеля Месси, задекларировал все свои доходы.

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13 июня стало известно, что испанская прокуратура завела дело в отношении Роналду по обвинению в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. Кроме того, в надзорном ведомстве уверены, что спортсмен скрывал реальные доходы с помощью специально созданной «бизнес-структуры».

В конце мая сообщалось, что Роналду добровольно заплатил 6 миллионов евро, чтобы в его отношении не заводили дело. Футболист согласился сотрудничать с налоговой службой и выразил готовность полностью погасить задолженность.

Тогда же Верховный суд Испании приговорил аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси к 21 месяцу тюрьмы условно. Его также обвинили в неуплате налогов. Футболиста обязали выплатить штраф в размере 2,1 миллиона евро. Согласно испанскому законодательству, реальный срок ему не грозит.