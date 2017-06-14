Атлантический циклон

Сборная Португалии впервые в истории принимает участие в Кубке конфедераций. Поездка в Россию — приятный бонус к более значимому успеху — победе на чемпионате Европы 2016 года. На первенстве во Франции команда с Пиренейского полуострова показала, что сильна не только наличием в составе Криштиану Роналду. Португальцы теперь — организованные и тактически подкованные, что делает их фаворитами стартующего через несколько дней турнира. «Лента.ру» знакомит читателей со вторым соперником российской команды, который воплотил в жизнь мечту «золотого поколения» 90-х.

История

Современная сборная Португалии тесно связана с историей ее молодежной команды, которая в 1989 и 1991 годах побеждала на чемпионатах мира в своей возрастной категории. Тогда весь мир заговорил о пресловутом «золотом поколении», которое с гордостью представляли Луиш Фигу, Руй Кошту, Виктор Баиа. Эти люди сумели добиться огромного успеха — обеспечить своей команде стабильное место на мировых и европейских первенствах, которого сборная Португалии не имела более тридцати лет.

Еще на мировом первенстве 1966 года, которое стало для португальцев дебютным, легендарный Эусебио довел команду до полуфинала, где она уступила хозяевам турнира — сборной Англии. Футболисты с Британских островов спустя четыре дня стали чемпионами, а португальцы завоевали бронзу, обыграв советских футболистов.

Кубок конфедераций 2017 года

Расписание матчей с участием сборной Португалии 18 июня. 18:00. Казань. «Казань Арена»

Португалия — Мексика 21 июня. 18:00. Москва. «Открытие Арена»

Россия — Португалия 24 июня. 18:00. Санкт-Петербург. «Санкт-Петербург Арена»

Новая Зеландия — Португалия

Со сборной СССР они сыграют еще трижды, но на крупных турнирах — ни разу. Во многом из-за того, что в последующие 18 лет португальцы вообще не приезжали на чемпионаты мира и Европы. Лишь в 1984 году им удалось пройти отбор на континентальное первенство. Причем они вновь попали в полуфинал (правда, тогда для этого было достаточно выйти из группы). Остановить португальцев вызвался Мишель Платини, который тогда был важной частью тактических схем в сборной Франции, а не коррупционных в УЕФА. Трехцветные выиграли то первенство, португальцы же привезли на родину бронзовые медали.

Затем была неудачная поездка на чемпионат мира-1986 — и вновь перерыв, на этот раз на десять лет.

К 1996 году «золотое поколение» доросло до основной команды и поехало на чемпионат Европы. Фигу и компания дошли до 1/4 финала, где уступили чехам. С 2000 года португальцы не пропустили ни одного крупного турнира, однако на большее победители молодежных чемпионатов мира оказались неспособны. Исключением стало лишь домашнее европейское первенство 2004 года, которое принесло хозяевам серебряные медали. На том чемпионате заявил о себе в полный голос нынешний лидер сборной.

Пройдет еще 12 лет, прежде чем португальцы добьются своего главного успеха. Речь, конечно, о победе на Евро-2016. Год назад тренер Фернанду Сантуш привез во Францию рациональную, спокойную и тактически подкованную команду. Во главу угла был поставлен результат, за что португальцев постоянно критиковали. Но вряд ли кто-либо из праздновавших гол нападающего Эдера в финальном матче с хозяевами турнира вспоминал об этом. Он исполнил мечту миллионов португальцев, и в частности, самого знаменитого из них.

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Звезды

Речь, конечно, о Криштиану. 2016-й и 2017-й стали для форварда «Реала» невероятно успешными как в клубе, так и в сборной. В пламенной речи, адресованной своим товарищам после матча с Францией, он поставил победу на Евро выше всех своих индивидуальных наград и титулов с мадридцами. При этом за месяц до этого момента он вместе отпраздновал победу в Лиге чемпионов — десятую, юбилейную.

По итогам 2016 года конкурентов в борьбе за «Золотой мяч» у Роналду просто не могло быть. Его заслуги были признаны как журналом France Football, так и ФИФА, которые с того года вручали приз лучшему игроку отдельно. Самый известный, самый богатый, самый результативный — все это про Криштиану, который в 32 года демонстрирует завидную мотивацию, несмотря на безумное число выигранных трофеев.

Менее двух недель назад он вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов во второй раз подряд, впервые в истории самого престижного клубного турнира. Еще чуть ранее подопечные Зинедина Зидана оформили чемпионство в Примере. В этом сезоне команда дала достаточно поводов для своих фанатов поглумиться над коллегами из «Барселоны» и «Атлетико».

Каким бы прекрасным ни был Роналду, он — лишь часть команды, в которой есть пара заметных футболистов. К примеру, Бернарду Силва, который в этом сезоне был одним из лидеров сенсационного «Монако». 22-летний игрок атаки своими выступлениями заслужил выгодный контракт с «Манчестер Сити», который французы обыграли в плей-офф Лиги чемпионов. Пока он не застолбил за собой места в основе национальной сборной, однако проблемы конкурентов, в частности Жоао Марио, вполне могут освободить ему путь в состав. Кто знает, может, он, как Роналду в 2004-м, сумеет показать себя в России?

Еще один человек, за которым следует пристально следить, — нападающий Нани. В течение всей игровой карьеры он не мог уйти от сравнений с Криштиану, которого он младше на год. Более того, Нани считался даже более талантливым игроком. Тем не менее выйти из-за спины матерого соотечественника ему так не удалось, хотя незаменимой частью сборной Португалии он все же стал.

Видео: @selecaoportugal /Twitter

Состав

Полностью состав сборной Португалии выглядит следующим образом:

вратари: Бето, Руй Патрисио (оба — «Спортинг»), Хосе Педро Сеа («Порту»);

защитники: Бруно Алвеш («Кальяри»), Суареш Седрик («Саутгемптон»), Элизеу Перейра душ Сантуш, Нелсон Семеду (оба — «Бенфика»), Жозе Фонте («Вестхэм»), Луиш Нету («Зенит»), Пепе («Реал Мадрид»), Рафаэль Геррейро («Боруссия Дортмунд»);

полузащитники: Андре Силва («Спортинг»), Андре Гомеш («Барселона»), Данилу Перейра («Порту»), Жоау Мариу («Интер»), Жоау Моутиньо («Монако»), Пицци («Бенфика»), Вильям Карвалью («Спортинг»);

нападающие: Андре Силва («Порту»), Бернардо Силва («Монако»), Криштиану Роналду («Реал Мадрид»), Жельсон Мартинш («Спортинг»), Нани («Валенсия»), Рикарду Куарежма («Бешикташ»).

Тренер

Фернанду Сантуша можно было бы смело внести в список звезд сборной Португалии, хотя до 2016 года сделать это не решился бы, пожалуй, никто. В его тренерской карьере не было больших клубов. Более того, она полностью связана с двумя странами — Португалией и Грецией. Работать Сантуш начал на родине, в клубе «Эшторил-Прая», где он, кстати, завершил свою не слишком увлекательную игровую карьеру. Приняв команду второго дивизиона чемпионата страны в 1988 году, он спустя три сезона сумел вывести ее в число сильнейших. В 1994 году коллектив занял последнее место в турнире и покинул высшую лигу. Ушел из клуба и Сантуш, который взялся за работу с «Эштрелой».

Четыре года специалист тренировал команду из города Амадора, и все это время она показывала значительный прогресс: если в 95-м году «Эштрела» заняла пограничное 15-е место, то в 1998 уже расположилась на седьмой строчке. Тогда же Сантуш принял первый большой вызов в карьере — его пригласил «Порту».

Известный коллектив-донор, который в последние годы продает игроков в европейские клубы на сотни миллионов долларов, тогда был гегемоном в португальском первенстве. С 1992 по 1999 год клуб отдал золотые медали лишь однажды. Последнее чемпионство из этой серии было завоевано уже с Сантушем. Оно же стало последним и перед четырехлетним перерывом.

Тренер сохранял свой пост до 2001 года. Вместе с «Порту» он стал двукратным обладателем Кубка и Суперкубка Португалии, а также дважды выигрывал серебряные медали национального первенства. И все это к 48 годам.

После успешного пребывания в сильнейшем клубе Португалии Сантуш решил покорить Грецию. С этой страной он будет тесно связан в последующие 14 лет. Специалист за это время успел поработать сразу с тремя местными грандами: афинскими АЕК и «Панатинаикосом», а также ПАОКом из города Салоники. Чемпионом страны он так и не стал, хотя серебро брал с каждой из команд. При этом он дважды пытался вернуться в Португалию: сначала в «Спортинг», а потом в «Бенфику», но каждый раз возвращался в Грецию спустя год.

В феврале 2010 года Сантуш был назван лучшим тренером десятилетия в стране эллинов. Ну как такого не позвать в национальную сборную! На тот момент она, впрочем, была в удручающем состоянии. Грекам не удалось развить триумф после 2004 года, а их модель игры, принесшая успех на Евро в Португалии, просто устарела. Специалист не сразу согласился возглавить команду, однако после встречи с руководством Футбольной федерации Греции все же принял предложение с гонораром 600 тысяч евро в год.

Под руководством Сантуша сборная Греции вышла в плей-офф Евро-2012 и чемпионата мира-2014. Большего достигнуть с этой командой было невозможно.

В сентябре 2014 года Фернанду принял команду Португалии. Спустя два года он в раздевалке стадиона в Париже слушал, как Роналду от лица всей команды благодарил его за то, что он сделал португальцев чемпионами Европы.

Фото: Urs Lindt / Freshfocus / Zumapress / GLoballookpress.com

И победа этой сборной — заслуга Сантуша, в этом не сомневается практически никто. Спокойный, опытный тренер разбил стереотип о сборной Португалии как о команде, где есть Роналду и еще десять парней.

Если забыли, то финал турнира ведомый Сантушем коллектив выиграл без многолетнего лидера. Конечно, футбол, который демонстрировали португальцы, не назовешь искрометным. Однако каждый из футболистов, выходивших на поле в бордовой майке, знал, что ему делать. Это и принесло команде долгожданный титул.

Факты

1. Сборная Португалии вышла в плей-офф чемпионата Европы-2016, не одержав ни одной победы на групповом этапе. Все три матча с участием подопечных Сантуша завершились вничью, что позволило команде занять лишь третье место в квартете. Более того, португальцы сумели победить в основное время матча только в полуфинальном матче с валлийцами.

2. Гол Эдера в финале Евро с командой Франции стал для него первым в составе национальной сборной. При этом герой той встречи не попал в заявку на Кубок конфедераций.

3. Андре Гомеш из «Барселоны» в сезоне 2016/2017 по всем статистическим показателям был хуже соотечественника Мануэла Фернандеша, который выступает за московский «Локомотив». На это обратил внимание «Советский спорт». При этом второй не попал даже в расширенный список игроков, претендовавших на поездку на Кубок конфедераций.

4. В октябре 2004 года португальцы нанесли сборной России самое крупное поражение в ее истории. Матч отборочного турнира к чемпионату мира 2006 года прошел в Лиссабоне и завершился со счетом 7:1 в пользу хозяев. Единственный футболист, принимавший участие в той встрече и заявленный на Кубок конфедераций, Роналду.

5. «Европейские бразильцы» — прозвище сборной Португалии. Футболистов из этих двух стран сравнивают за любовь к сложным финтам и ставке на технику. Впрочем, сегодняшние португальцы не слишком оправдывают свое прозвище.