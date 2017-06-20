СМИ назвали дату судебных слушаний по делу Роналду

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду должен явиться в суд для дачи показаний по обвинениям в налоговых преступлениях. Об этом сообщает El Confidencial.

Слушания пройдут 31 июля в мадридском суде Посуэло де Аларкон, начало назначено на 11 утра.

13 июня стало известно, что испанская прокуратура завела дело в отношении Роналду по обвинению в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. В надзорном ведомстве также уверены, что спортсмен скрывал реальные доходы с помощью специально созданной «бизнес-структуры». Адвокат футболиста отрицает вину своего клиента.

В конце мая сообщалось, что Роналду добровольно заплатил 6 миллионов евро, чтобы в его отношении не заводили дело. Футболист согласился сотрудничать с налоговой службой и выразил готовность полностью погасить задолженность.