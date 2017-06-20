Спорт
 

Комментатор увидел в возможном аресте Роналду шанс для сборной России

Перейти в «Мою Ленту»
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду

Возможный арест нападающего сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду подарит России шанс на победу в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций. Об этом заявил комментатор Геннадий Орлов, его слова приводит «Чемпионат.com».

«Мы с португальцами совсем недавно играли. Думаю, что с ними будет легче, чем с Мексикой. Если Роналду успеют арестовать, у нас будет хороший шанс», — сказал Орлов.

По его словам, «хозяевам обычно благоволят звезды, иногда — судьи». «Все-таки мы по определению слабее, португальцы техничнее», — добавил он и предположил, что встреча завершится вничью.

Матч второго тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Португалии пройдет 21 июня на стадионе «Спартак» в Москве. Игра начнется в 18:00 по московскому времени.

18 июня Роналду получил травму во встрече с Мексикой (2:2) и не явился на обязательную пресс-конференцию.

13 июня в отношении 32-летнего португальца завели дело по обвинению в неуплате налогов на общую сумму 14,7 миллиона евро. Спортсмен отказывается признавать вину.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Орлов: если Роналду успеют арестовать, у сборной России будет хороший шанс
«Реал» оценил Роналду в миллиард евро
Роналду отказался от обязательной пресс-конференции после матча с Мексикой
Тульский «Арсенал» предложил Роналду чай и пряники за переход
Последние новости
США ввели санкции в отношении 38 человек и компаний из-за ситуации на Украине
Лекция Apple о предотвращении утечек утекла в сеть
Цены на нефть упали до минимума за семь месяцев
В сети появилась запись стрельб танка «Армата»
СМИ заявили о сбитом коалицией во главе с США сирийском беспилотнике
Выйти из программы переселения соотечественников собрались 17 регионов России
Российский Су-27 пролетел в полутора метрах от самолета-разведчика ВВС США
Другие материалы рубрики
Спорт10:01Сегодня
Федор Емельяненко

«Трамп не пропустил ни одного боя Емельяненко»

Глава Международной федерации самбо о включении вида в программу ОИ и политике
17:31Сегодня

Правительство Латвии наградит премией победительницу «Ролан Гаррос» Остапенко

23:1518 июня

Камерун проиграл Чили в Кубке конфедераций

15:21Сегодня

Глава «Летувос Ритас» покинул клуб из-за желания ограничить число чернокожих

Спорт14:5219 июня
Сергей Ковалев

Крушить и не сдаваться

Что ждет Сергея Ковалева после двух поражений подряд от американца Андре Уорда
00:3416 июня

Двукратный чемпион мира Фернандес назвал Плющенко лучшим фигуристом в истории

16:28Сегодня

«Спартак» продлил контракт с выбывшим на полгода Зобниным

13:39Сегодня

Бердыев и Каррера попали в рейтинг 50 лучших тренеров мира

Спорт11:0710 июня

«Сейсмологи попросили Слуцкого не раскачивать город»

Как соцсети отреагировали на первого российского тренера в Англии
21:4515 июня

Чемпиона мира по боксу арестовали за марихуану

14:32Сегодня

Головкин назвал бой Мэйуэзера с Макгрегором цирковым представлением

12:00Сегодня

Емельяненко пригласил Трампа на бой с Митрионом

Россия
Страсбургский суд сочли инструментом очернения России
Кремль констатировал отсутствие конкретики вокруг встречи Путина и Трампа
В МЧС опровергли информацию СМИ о взрыве на территории Курчатовского института
Путин и Атамбаев подписали декларацию об укреплении союзничества
Святые стражники и разбойники
О чем молятся и в чем каются прихожане храма Бутырской тюрьмы
Женщину с грудным ребенком сбили на переходе на юго-востоке Москвы
В Совфеде заявили о невыполнимости решения ЕСПЧ по закону о гей-пропаганде
Все материалы
Мир
Скорее жив, чем мертв
В Пекине главы МИД стран БРИКС доказывали, что хоронить этот клуб еще рано
Тимофей Бордачев: «Убирайтесь, но заплатите высокую цену»
Европейцы хотят развестись с Британией по-жесткому
Закон, удобный во всех отношениях
Новый пакет санкций нужен США для давления не только на Россию, но и на Европу
СМИ заявили о сбитом коалицией во главе с США сирийском беспилотнике
Израиль начал строительство первого поселения на Западном берегу в XXI веке
Андрей Безруков«Он не политик и не бизнесмен, он медийная персона»
Андрей Безруков об особенностях политического стиля Трампа и расколе элит в США
Великий объединитель
Умер Гельмут Коль, дольше всех сидевший в кресле канцлера со времен Бисмарка
Все материалы
Бывший СССР
Участники акции «Спаси свой язык» в КиевеПроглотили язык
Насколько Киев преуспел в бытовой украинизации
Натовский Hummer протаранил машину с четырьмя пассажирками в Литве
Формат встречи Трампа и Порошенко назвали в Раде полным позором для Украины
30 мужчин в масках украли шоколад в центре Киева
Алексиевич заявила о понимании ею мотивов убийц Олеся Бузины
Радикалы в Одессе сняли с прохожего футболку с надписью «Россия, вперед»
В Луганской области пропал полковник Нацгвардии Украины
Все материалы
Финансы
Proxy для форекса
К чему приведет блокировка сайтов иностранных форекс-дилеров
Россия списала Киргизии долг на 240 миллионов долларов
Цены на нефть упали до минимума за семь месяцев
Citi предрек конец «рублевого рая» из-за новых санкций США
Искусственный интеллект Сбербанка выявил новый способ взлома банкоматов
Курс евро к рублю поднялся к самой высокой с декабря отметке
В России участились случаи выдачи банкоматами фальшивых купюр
Все материалы
Бизнес
Топливо нон грата
Какое будущее ждет дизельный транспорт
Леонид Радзиховский: Квартирный вопрос
Как и почему голосовали москвичи за снос пятиэтажек
Взялись за старое
Почему в Европе снова заговорили о «Южном потоке»
«Росатом» представил макет ядерной «батарейки» для космоса и медицины
Boeing представил новую версию самолета семейства 737
Ежегодный выпуск автомобилей высшего класса «Кортеж» превысит тысячу автомобилей
«МегаФон» заявил о готовности ускорить мобильный интернет в пять раз
Все материалы
Силовые структуры
«Грифон» второго поколения
SAAB подняла в воздух новую версию своего истребителя
Непроходимый вор
Почему авторитета Мамуку Гальского первым в России осудили за создание ОПГ
Бойцы призрачного фронта
Кто и почему запрещает военным соцсети
В сети появилась запись стрельб танка «Армата»
Белорусские военные рассказали о закупке российских Су-30СМ
Опубликованы спутниковые снимки новой базы США в Сирии
Российский Су-27 пролетел в полутора метрах от самолета-разведчика ВВС США
Все материалы
Наука и техника
Ракета-носитель «Энергия» с многоразовым кораблем «Буран»Деньги в небо
Россия похоронила надежду догнать США, но все еще мечтает о сверхтяжелой ракете
Новая синтетика
Биологи приблизились к созданию искусственных форм жизни
Тоже спорт
Чем запомнился российский киберспортивный турнир мирового уровня
Раскрыты неожиданные подробности разработки первого iPhone
Роскосмос отсудил три миллиарда рублей за упавший «Протон»
Необычную технологию очистки космоса предложили в ЕС
Первый компьютер Apple продали за 355 тысяч долларов
Все материалы
Спорт
Федор Емельяненко «Трамп не пропустил ни одного боя Емельяненко»
Глава Международной федерации самбо о включении вида в программу ОИ и политике
Сергей КовалевКрушить и не сдаваться
Что ждет Сергея Ковалева после двух поражений подряд от американца Андре Уорда
Незаконченный разгром
Действующие чемпионы мира с победы стартовали на Кубке Конфедераций
Правительство Латвии наградит премией победительницу «Ролан Гаррос» Остапенко
Комментатор увидел в возможном аресте Роналду шанс для сборной России
Глава «Летувос Ритас» покинул клуб из-за желания ограничить число чернокожих
«Спартак» продлил контракт с выбывшим на полгода Зобниным
Все материалы
Культура
Девушка с характером
Самые рискованные роли отмечающей 50-летний юбилей Николь Кидман
Угадай страну по фото
Россия: бескрайние просторы, бездомные собаки
«В сердцах людей заметил я остуду»
Сбудется ли мечта о тепле в «угрюмой стране беспечного народа»
Российский режиссер снимет военную драму о Донбассе
Вице-спикер Госдумы Толстой снимется в фильме Гордона
Грушинский фестиваль перенесут из-за ЧМ по футболу
Заказанную Поклонской книгу «Ложь "Матильды"» издали на Урале
Все материалы
Интернет и СМИ
Ролик, деньги, два ствола
Два школьника делали миллионы на YouTube, когда это еще не было мейнстримом
Умные боты Facebook придумали свой язык на случай важных переговоров
Архивное фотоРедакционное мочилово
В Мексике наркокартели убивают журналистов, но власти не торопятся их защищать
Skype «упал» по всему миру
Ехидные облака превратились в мем о погоде в России
Прорвало
Интернет без запретов привел к бесконтрольным арестам и ненависти к исламу
Человек-паук сдал на права и избил грабителей банка в рекламе Audi
Все материалы
Ценности
Микаэла ШиффринВход с конем
Чем занимались парижанки на ипподроме в Шантийи
Летящие вместо
Кто отбирает клиентов у традиционных операторов бизнес-авиации
La Roche-Posay занялся профилактикой рака кожи
Поляки превратили Porsche в бэтмобиль
Часы Armani заработали под Android
Ральф Лорен надел на мужчин бомберы с черепами и толстовки с мишкой
Aston Martin обует автомобилистов
Все материалы
Путешествия
Отпуск без проблем
10 секретов идеального самостоятельного отпуска
«Оленя замочим, крови попьем…»
Что нужно сделать, чтобы почувствовать себя настоящим ханты
Власти Перу начали борьбу с наплывом туристов в Мачу-Пикчу
Туристов на Бали накормили собачьим мясом под видом курятины
Молния дважды за день ударила в летящие из Стамбула самолеты
Определена лучшая авиакомпания мира
ЕС изменит дизайн шенгенской визы
Все материалы
Из жизни
«Рига — это Рязань»
История россиянина, переехавшего жить в Латвию
Путями предков
Энтузиасты отказываются от современных удобств и возрождают древние традиции
Шпагатом не удивишь
Самые популярные и эпатажные тренды в мире йоги
Я передумала!
Иногда трансгендеры раскаиваются и решают поменять пол обратно
Алжирца осудили за вывешенного из окна ради 1000 лайков сына
Бельгия обвинила Еврокомиссию в попытке запретить традиционную картошку фри
Разъяренный бегемот убил отказавшегося покинуть водопой носорога
Все материалы
Тест: угадай причину аварии
Проглотил осу или перевозил макет Юпитера? Зубодробительный квиз
Toyota, о которой вы даже не слышали
Забытые концепт-кары: Toyota Avalon, ода абстракционизму
Супер-УАЗы
Смелые проекты на базе машин Ульяновского автозавода
Самые «слепые» кроссоверы
Американцы назвали вседорожники с очень плохими фарами
Audi дала заглянуть в салон новой A8
Peugeot сделала пикап из «китайца» и старого «японца»
Kia оставила новый кроссовер без полного привода
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы