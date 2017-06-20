Комментатор увидел в возможном аресте Роналду шанс для сборной России

Возможный арест нападающего сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду подарит России шанс на победу в матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций. Об этом заявил комментатор Геннадий Орлов, его слова приводит «Чемпионат.com».

«Мы с португальцами совсем недавно играли. Думаю, что с ними будет легче, чем с Мексикой. Если Роналду успеют арестовать, у нас будет хороший шанс», — сказал Орлов.

По его словам, «хозяевам обычно благоволят звезды, иногда — судьи». «Все-таки мы по определению слабее, португальцы техничнее», — добавил он и предположил, что встреча завершится вничью.

Матч второго тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Португалии пройдет 21 июня на стадионе «Спартак» в Москве. Игра начнется в 18:00 по московскому времени.

18 июня Роналду получил травму во встрече с Мексикой (2:2) и не явился на обязательную пресс-конференцию.

13 июня в отношении 32-летнего португальца завели дело по обвинению в неуплате налогов на общую сумму 14,7 миллиона евро. Спортсмен отказывается признавать вину.