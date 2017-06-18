Роналду отказался от обязательной пресс-конференции после матча с Мексикой

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не пришел на обязательную пресс-конференцию после матча первого тура группового этапа Кубка конфедераций с Мексикой. Об этом сообщает «Р-спорт».

«Роналду находится у врачей в связи с травмой колена. Ему оказывают помощь. Он не придет на пресс-конференцию, но пообщается с представителями СМИ в микст-зоне», — заявил представитель пресс-службы ФИФА.

Матч между сборными Португалии и Мексики прошел в воскресенье в Казани и завершился со счетом 2:2. На 34-й минуте португальцы вышли вперед после точного удара Рикардо Куарежмы, голевой пас ему отдал Криштиану Роналду. Мексиканцы отыгрались за три минуты до перерыва, отличился Хавьер Эрнандес. На 85-й минуте Седрик вновь вывел вперед сборную Португалии, но уже в добавленное время мексиканцы ушли от поражения. Мяч забил Эктор Морено.

Роналду был назван лучшим игроком встречи и по регламенту должен был посетить послематчевую пресс-конференцию.