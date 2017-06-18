Португалия упустила победу над Мексикой в Кубке конфедераций

Сборная Португалии сыграла вничью с Мексикой в первом туре группового этапа Кубка конфедераций. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье в Казани и завершилась со счетом 2:2. На 34-й минуте португальцы вышли вперед после точного удара Рикардо Куарежмы, голевой пас ему отдал Криштиану Роналду. Мексиканцы отыгрались за три минуты до перерыва, отличился Хавьер Эрнандес.

На 85-й минуте Седрик вновь вывел вперед сборную Португалии, но уже в добавленное время мексиканцы ушли от поражения. Мяч забил Эктор Морено.

Еще один португальский гол, забитый на 22-й минуте защитником Пепе, был отменен арбитром после просмотра видеоповтора.

Накануне сборная России обыграла команду Новой Зеландии со счетом 2:0 и с тремя очками возглавила группу А. У Португалии и Мексики по одному очку.