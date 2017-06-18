Судья отменил гол Португалии на Кубке конфедераций после просмотра видеоповтора

Аргентинский арбитр Нестор Питана отменил гол португальца Пепе в игре Кубка конфедераций с Мексикой, воспользовавшись системой видеоповторов. Об этом в воскресенье, 18 июня, сообщил корреспондент «Ленты.ру».

На 22-й минуте мяч влетел в ворота Гильермо Очоа после удара Пепе. Португальцы уже отпраздновали гол, но судья получил по радиосвязи сигнал от видеоассистента. Просмотрев повтор, помощники рефери заявили об офсайде в голевой атаке, и главный арбитр отменил взятие ворот.

Встреча первого тура группового этапа Кубка конфедераций проходит в Казани. После первого тайма счет 1:1.