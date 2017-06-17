Черчесов прокомментировал победу над новозеландцами на Кубке конфедераций

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над командой Новой Зеландии в стартовом матче Кубка конфедераций. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Понятно, что первый матч на большом турнире, был большой ажиотаж, а мы должны были выиграть первый матч. Новая Зеландия хотела победить, разные психологические моменты. Рад, что команда выиграла и местами показывала ту игру, которую мы планировали», — заявил Черчесов.

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Тренер отметил, что с полем стадиона «Санкт-Петербург», на котором состоялся матч-открытие, не возникло никаких проблем. «Поле давало играть. Поблагодарю организаторов за проделанную работу. Все отлично. Теперь у меня будет особое отношение к этому стадиону. Это мой первый официальный матч, он выигран», — подытожил Черчесов.

17 июня россияне стартовали на Кубке конфедераций победой над командой Новой Зеландии. Встреча завершилась со счетом 2:0, первый мяч в свои ворота отправил капитан новозеландцев Майкл Боксолл, вторым голом отметился Федор Смолов, забивший первый гол сборной России в истории турнира.

Кубок конфедераций стартовал 17 июня и завершится 2 июля. Соревнования пройдут в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге.