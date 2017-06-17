Дебютный гол Кубка конфедераций переквалифицировали в автогол

Первый гол Кубка конфедераций-2017, забитый полузащитником сборной России Денисом Глушаковым, переписали на игрока новозеландцев Майкла Боксолла. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

После удара Глушакова мяч шел в ворота, но Боксолл дотронулся до него в попытке вынести с линии ворот. Гол переквалифицировали в автогол.

Мяч был забит на 31-й минуте стартовой встречи Кубка конфедераций. На момент публикации новости сборная России выигрывает со счетом 1:0, идет второй тайм. «Лента.ру» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок конфедераций стартовал 17 июня и завершится 2 июля. Соревнования пройдут в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге.