Появился гид по произношению фамилий российских футболистов на английском языке

Гид по произношению фамилий наших игроков для комментаторов @foxsports #theconfederationscup A post shared by Мария Командная 👄 (@komandnaya) on Jun 16, 2017 at 1:42am PDT

Журналистка «Матч ТВ» Мария Командная в своем аккаунте в Instagram опубликовала правила произношения фамилий игроков сборной России для сотрудников американского телеканала Fox Sports.

Комментаторы будут использовать гид во время Кубка конфедераций.

Турнир стартует 17 июня и завершится 2 июля. Соревнования пройдут в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге.

В Кубке конфедераций примут участие восемь команд, которые были поделены на две группы. В квартете А сыграют сборные России, Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В группу В попали коллективы из Германии, Австралии, Камеруна и Чили.

В первом матче турнира встретятся сборные России и Новой Зеландии. Встреча состоится 17 июня в 18:00 в Санкт-Петербурге.