Мутко анонсировал товарищеский матч сборной России с Бразилией

Президент Российского футбольного союза (РФС) и вице-премьер страны Виталий Мутко анонсировал проведение товарищеского матча между сборными России и Бразилии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Бразилия — наше все. Обязательно сборная России будет играть с Бразилией в следующем году. Мы этого очень хотим, и они тоже. Это можно будет сделать», — заявил Мутко.

По его словам, дата матча пока не определена. «Но переговоры близки к завершению. Мы обязательно сделаем такой матч», — добавил президент РФС.

В последний раз команды встречались в контрольной встрече в Лондоне в марте 2013 года. Игра завершилась со счетом 1:1. Единственный официальный матч между соперниками состоялся на групповом этапе чемпионата мира 1994 года. В той встрече сильнее были бразильцы — 2:0.

На данный момент сборная Бразилии возглавляет рейтинг ФИФА. Россияне располагаются на 63-й строчке.