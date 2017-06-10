Мутко рассказал о будущем Черчесова в качестве тренера сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов продолжит работу с командой вне зависимости от результата на Кубке конфедераций-2017. Об этом заявил вице-премьер и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко. Его слова приводит Чемпионат.com.

«На мой взгляд, Черчесов — растущий и в хорошем смысле амбициозный тренер. Поэтому я считаю, что так можно сказать: он в любом случае продолжит работать, готовить команду к ЧМ-2018. Вы же знаете мой подход: я перед каждым турниром продлевал контракт с тренером, чтобы он выходил и не думал, что с ним будет дальше», — сказал Мутко.

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В пятницу сборная России под руководством Черчесова сыграла вничью (1:1) с командой Чили в товарищеском матче.

Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. Под его руководством команда провела девять товарищеских матчей, в которых одержала три победы, трижды сыграла вничью и потерпела три поражения. Вместе со специалистом национальная сборная готовится к ближайшему турниру — Кубку конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.