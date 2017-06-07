Черчесов определился с составом на Кубок конфедераций-2017

Тренерский штаб сборной России по футболу назвал окончательный состав для участия в Кубке конфедераций-2017. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

В итоговую заявку из-за травм не вошли защитник Марио Фернандес, полузащитники Алан Дзагоев и Роман Зобнин, и нападающий Артем Дзюба. Главный тренер Станислав Черчесов также не включил в состав сборной России защитников Романа Нойштедтера, Андрея Семенова и голкипера Александра Беленова.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Маринато Гилерме («Локомотив», Москва), Владимир Габулов («Арсенал», Тула);

Защитники: Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак», Москва), Руслан Камболов («Рубин», Казань), Федор Кудряшов («Ростов», Ростов-на-Дону), Роман Шишкин («Краснодар»), Игорь Смольников («Зенит», Санкт-Петербург);

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Александр Самедов (все — «Спартак»), Александр Головин (ЦСКА), Александр Ерохин («Ростов»), Юрий Жирков («Зенит»), Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов (оба — «Локомотив»);

Нападающие: Александр Бухаров, Дмитрий Полоз (оба — «Ростов»), Максим Канунников («Рубин»), Федор Смолов («Краснодар»).

Кубок конфедераций стартует 17 июня. Турнир пройдет в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Команда Станислава Черчесова на групповом этапе сыграет с Новой Зеландией (17 июня), Португалией (21 июня) и Мексикой (24 июня). Соревнования завершатся 2 июля.