Глава оргкомитета оценил готовность России к Кубку конфедераций

Все объекты Кубка конфедераций по футболу находятся в высокой степени готовности. Об этом заявил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. Его слова в понедельник, 5 июня, приводит газета «Известия».

«Все объекты находятся в высокой степени готовности. Два стадиона — "Спартак" и "Казань Арена" — уже приняли множество крупных матчей, в том числе международных. Стадионы в Сочи и Санкт-Петербурге тоже прошли все необходимые проверки. Мы провели там ряд официальных игр, увидели все особенности и недочеты, которые были оперативно устранены», — сказал Сорокин.

По словам функционера, работы по замене газона на «Зенит-Арене» идут по плану. «Уверен, в Петербурге команды будут играть на отличном газоне. По логистике и размещению у делегаций тоже не должно возникнуть никаких вопросов», — добавил он.

Глава оргкомитета турнира также сообщил, что церемония открытия Кубка конфедераций пройдет перед первой игрой турнира и продлится 23 минуты. «Все детали раскрыть не могу, скажу лишь, что будут красочно представлены все четыре города, которые принимают Кубок, и выступят известные артисты», — сказал он.

Кубок конфедераций стартует 17 июня. Турнир пройдет в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Команда Станислава Черчесова на групповом этапе сыграет с Новой Зеландией (17 июня), Португалией (21 июня) и Мексикой (24 июня). Соревнования завершатся 2 июля.