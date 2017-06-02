Российские телеканалы покажут матчи Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018

Российские телеканалы будут транслировать матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Об этом рассказала генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, сообщает ТАСС.

«Соглашение с Международной федерацией футбола (ФИФА) достигнуто. Скоро вы узнаете подробности. Болельщики получат полный доступ к сборной России по футболу. Торги шли долго, это нормальный процесс», — заявила Канделаки.

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26 мая о покупке российскими телеканалами прав на трансляцию турниров сообщал «Спорт-Экспресс». По информации издания, стороны сошлись на сумме в 36 миллионов долларов за право показа обоих соревнований.

В начале апреля сообщалось, что российские телеканалы отказались платить ФИФА 120 миллионов долларов за права на трансляции матчей мирового первенства. Сумму сочли завышенной.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех городах России: Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Команда Станислава Черчесова выступит в группе А, где встретится с командами Португалии, Мексики и Новой Зеландии.

Чемпионат мира состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.