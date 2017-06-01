Сборная России снова обновила личный антирекорд в рейтинге ФИФА

Сборная России потеряла две позиции и опустилась на рекордно низкое в своей истории 63-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Июньская версия списка лучших команд мира опубликована на сайте организации.

В активе команды Станислава Черчесова 531 очко. До публикации нынешней версии рейтинга худшей позицией российской национальной команды было 61-е место, на котором сборная оказалась в феврале этого года.

В тройке лидеров изменений не произошло. Возглавляет рейтинг сборная Бразилии (1715 баллов), следом располагается Аргентина (1626), а за ней — Германия (1511).

17 июня стартует Кубок конфедераций. Турнир пройдет в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня), Португалии (21 июня) и Мексики (24 июня). Соревнования завершатся 2 июля.