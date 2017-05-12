Мутко пообещал Медведеву порвать всех в футболе

Российский вице-премьер Виталий Мутко ответил на вопрос главы правительства Дмитрия Медведева о будущем отечественного футбола. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в пятницу, 12 мая.

«Мы всех порвем!» — заявил Мутко во время встречи с представителями российских спортивных сборных команд в учебно-тренировочном центре «Новогорск».

6 апреля сборная России вернулась на рекордно низкое для себя 61-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Впервые команда оказалась на этой строчке в феврале.

С 14 июня по 15 июля 2018 года в России пройдет чемпионат мира. Турнир примут 12 стадионов в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.