Сборная России вернулась на рекордно низкое место в рейтинге ФИФА

Сборная России вернулась на рекордно низкое для себя 61-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.

Предыдущая версия списка лучших команд мира, в которой российская команда шла на 60-й строчке, была опубликована 9 марта.

Материалы по теме «Кому нужна победа сборной России на Кубке Конфедераций?» Александр Мостовой — о проблемах сборной России и ее будущем

С того момента коллектив Станислава Черчесова провел два товарищеских матча: с Кот-д'Ивуаром (0:2) в Краснодаре и с Бельгией (3:3) в Сочи.

В рейтинге также сменился лидер — сборная Бразилии отодвинула на вторую строчку команду Аргентины. На третьем месте остается немецкая национальная команда.

Для россиян 61-е место в рейтинге ФИФА, который был введен в 1993 году, худший результат за все время. Впервые на рекордно низкой строчке российская команда оказалась 9 февраля этого года.