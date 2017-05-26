СМИ сообщили о покупке российскими телеканалами прав на трансляцию матчей ЧМ

Российские телеканалы и Международная федерация футбола (ФИФА) достигли договоренности в вопросе продажи прав на трансляции матчей Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, стороны сошлись на сумме в 36 миллионов долларов за право показа обоих турниров. Трансляция матчей Кубка конфедераций обошлась в 4,5 миллиона долларов, их покажут Первый канал и «Матч ТВ». Во время чемпионата мира к ним с высокой долей вероятности присоединится ВГТРК.

В начале апреля сообщалось, что российские телеканалы отказались платить ФИФА 120 миллионов долларов за права на трансляции матчей мирового первенства. Сумму сочли завышенной. За право транслировать чемпионат Европы 2012 года российские телевизионщики заплатили порядка 23,5 миллиона долларов, а ЧМ-2014 — 32 миллиона долларов.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех российских городах (Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи). Сборная России выступит в группе А, где встретится с командами Португалии, Мексики и Новой Зеландии. Чемпионат мира состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.