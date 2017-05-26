Спорт
 

СМИ сообщили о покупке российскими телеканалами прав на трансляцию матчей ЧМ

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Российские телеканалы и Международная федерация футбола (ФИФА) достигли договоренности в вопросе продажи прав на трансляции матчей Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, стороны сошлись на сумме в 36 миллионов долларов за право показа обоих турниров. Трансляция матчей Кубка конфедераций обошлась в 4,5 миллиона долларов, их покажут Первый канал и «Матч ТВ». Во время чемпионата мира к ним с высокой долей вероятности присоединится ВГТРК.

В начале апреля сообщалось, что российские телеканалы отказались платить ФИФА 120 миллионов долларов за права на трансляции матчей мирового первенства. Сумму сочли завышенной. За право транслировать чемпионат Европы 2012 года российские телевизионщики заплатили порядка 23,5 миллиона долларов, а ЧМ-2014 — 32 миллиона долларов.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех российских городах (Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи). Сборная России выступит в группе А, где встретится с командами Португалии, Мексики и Новой Зеландии. Чемпионат мира состоится с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

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ourism In Turkey Continues To Struggle As Russia Lifts Travel Ban ANTALYA, TURKEY - JULY 13: Russian tourist Anastasia Goryachih dances poolside at a resort catering to primarily Russian tourists on July 13, 2016 in Antalya, Turkey. Russian President Vladimir Putin last month officially lifted travel restrictions on tourism to Turkey. Russia had banned agency tours to Turkey after a diplomatic crisis erupted when Turkey downed a Russian jet on the Turkey - Syrian border in November 2015. Turkey's tourism is currently in crisis after a series of terrorist attacks, most recently the bombing of Ataturk International Airport tourists numbers have plummeted. The tourist city of Antalya, popular with Russian and European tourists has been hit hard, in May overall visitor numbers to Turkey dropped 34.7 percent and according to figures released by Antalya airport, the number of Russian tourists had dropped 98.5 percent in June, creating one of the worst tourist seasons on record. Antalya is home to some 40,000 Russians permanently living and working in the city, with many working in the tourism sector, local businesses have have felt a ripple effect from the tourism downturn forcing job losses and business closures. The first Russian flight carrying package tourists to Turkey arrived in Antalya on July 9, 2016 bringing hope to local business and tour operators. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)Четыре водочки
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