Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Чили

Сборная России сыграла вничью с командой Чили в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на «ВЭБ Арене» и завершилась со счетом 1:1. На 56-й минуте после передачи Артуро Видаля отличился Маурисио Исла, россияне отыгрались спустя 11 минут: Виктор Васин точно пробил головой после подачи углового.

Материалы по теме РазмоЧили Последняя проверка команды Станислава Черчесова перед КК завершилась вничью

Этот матч был последним для россиян перед стартом Кубка конфедераций 17 июня. Турнир пройдет в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Команда Станислава Черчесова на групповом этапе сыграет с Новой Зеландией (17 июня), Португалией (21 июня) и Мексикой (24 июня). Соревнования завершатся 2 июля.

5 июня подопечные Черчесова в Будапеште разгромили венгерскую сборную со счетом 3:0.