Игрок сборной России отказался считать успехом выход в финал Кубка конфедераций

Защитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Дмитрий Комбаров рассказал о задачах национальной команды на Кубок конфедераций — 2017. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

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«Цель стоит выиграть, поэтому даже проигрыш в финале будет невыполненной задачей. Это всегда плохо. Станислав Черчесов

(главный тренер — прим. «Ленты.ру») нас настраивает только на победу, вселяет в нас уверенность своим поведением и настроем», — заявил футболист.

5 июня сборная России в товарищеском матче в Будапеште разгромила команду Венгрии (3:0). Еще одной контрольной встречей перед стартом Кубка конфедераций будет игра против Чили в Москве 9 июня.

Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России: Москве, Сочи, Казани и Санкт-Петербурге. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня), Португалии (21 июня) и Мексики (24 июня).