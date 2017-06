Сказавший Let me speak from my heart Мутко зазубрил самоучитель от Путина

Вице-премьер, глава Российского футбольного союза Виталий Мутко признался, что зазубрил самоучитель английского языка, подаренный ему президентом Владимиром Путиным. Слова чиновника приводит «Р-Спорт».

«Самоучитель от корки до корки выучил, поэтому этими фразами я и говорю», — сказал, смеясь, бывший министр спорта на пресс-конференции.

Мутко добавил, что в целом его разговорный английский достаточен для того, чтобы общаться на профессиональные спортивные темы. «Все нормально, двигаемся, так что thank you very much ("большое спасибо"), very good question ("очень хороший вопрос")», — продемонстрировал зампредседателя правительства свои знания.

Видео: Sovsport.ru / YouTube

8 декабря 2015 года, когда Мутко исполнилось 57 лет, Путин подарил ему самоучитель английского. Через два дня глава Минспорта заявил , что благодаря презентованной книге начал продвигаться в изучении языка. «Более другими темпами уже говорю», — отметил он и предложил журналисту задать ему вопрос «How are you?». Когда представитель прессы это сделал, министр ответил «Thank you, fine» и засмеялся. Тогда же он пообещал, что будет заниматься каждый день. «Там самые крылатые фразы, которые только нужны человеку в жизни», — похвалил чиновник самоучитель.

Мутко не раз становился объектом насмешек, поскольку не всегда удачно использовал слова на английском. Фраза «Let me speak from my heart», произнесенная им в 2010 году на заседании исполкома ФИФА, стала крылатой (тогда он представлял оказавшуюся победной заявку России на выборах страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2018 года).