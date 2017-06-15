Путин нашел позитивные тенденции в развитии российского футбола

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии с гражданами страны рассказал о позитивных тенденциях в развитии футбола и поделился ожиданиями от игры сборной на предстоящих турнирах.

«Специалисты говорят, что слишком много легионеров в нашем футболе и слишком мало внимания уделяется внимания вопросам подготовки смены. Правда, есть позитивные тенденции: недавно я побывал в Краснодаре, где Сергей Галицкий (владелец местной футбольной команды — прим. «Ленты.ру») проводит большую работу», — сказал Путин.

По словам президента, все топ-клубы уже создали систему подготовки молодых специалистов и спортсменов. «Если так и будет продолжаться, у нас появится эффективная национальная команда, радующая болельщиков результатами», — добавил президент.

Отвечая на вопрос бывшего тренера сборной России Валерия Газзаева о том, какой результат станет для национальной команды хорошим на предстоящем чемпионате мира, Путин заявил: «Я хотел от вас это услышать. Будем надеяться, что ребята будут играть с полной отдачей, чтобы порадовали болельщиков. Последние игры показывают, что положительные тенденции есть».

Ближайший турнир, в котором примет участие сборная России, — Кубок конфедераций. Он пройдет в четырех городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Подопечные Станислава Черчесова сыграют в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В 2018 году в 11 городах России пройдет чемпионат мира.