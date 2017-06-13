Организаторы Кубка конфедераций оправдались за непроданные 30 процентов билетов

На матчи Кубка конфедераций по футболу в России продано около 70 процентов билетов. Об этом заявил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. Его слова приводит ТАСС.

«Можем сказать, что в продаже еще билеты есть, не менее 30 процентов. Это абсолютно нормально для Кубка конфедераций, поскольку мы еще не знаем, кто выйдет в полуфинал и в финал, кто сыграет в матче за третье место. Для Кубка конфедераций не свойственна стопроцентная продажа билетов на все матчи без исключения», — сказал Сорокин.

Оргкомитет «Россия-2018» занимается организацией Кубка Конфедераций и чемпионата мира-2018.

Помимо билета на матч, для посещения игр Кубка конфедераций зрители должны оформить паспорт болельщика (Fan ID). Это бесплатная персонифицированная карта, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков.

Кубок конфедераций пройдет в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе В выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. Финал турнира пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.