Футболист сборной России пропустил тренировку из-за экзамена

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук пропускает тренировку национальной команды из-за экзамена. Об этом сообщается в Twitter сборной.

Футболисты сборной проводят тренировку на стадионе имени Эдуарда Стрельцова в Москве. 21-летний Миранчук сдает экзамен в вузе. Все остальные игроки команды присутствуют на занятии.

Полузащитник Александр Головин (ЦСКА) тренируется в индивидуальном режиме. Это не связано с травмой, тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым решил предоставить футболисту отдых.

9 июня в рамках подготовки к Кубку конфедераций сборная России сыграла вничью с чилийцами. Встреча завершилась со счетом 1:1, на гол Маурисио Ислы россияне ответили точным ударом Виктора Васина.

Сборная России откроет домашний Кубок конфедераций матчем с командой Новой Зеландии 17 июня. Игра пройдет на стадионе «Санкт-Петербург». Турнир продлится до 2 июля.