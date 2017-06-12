Гол нападающего «Ростова» позволил сборной Ирана выйти на ЧМ в России

Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун, выступающий за российский клуб «Ростов», забил мяч в ворота команды Узбекистана во время матча квалификационного турнира чемпионата мира 2018 года. Видеозапись появилась на YouTube-канале WOW.

Встреча прошла в понедельник, 12 июня, в Тегеране и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Азмун отличился на 23-й минуте, реализовав выход один на один с вратарем. Также на его счету результативная передача.

Гол форварда «Ростова» обеспечил сборной Ирана право на участие в чемпионате мира 2018 года в России.