Швед забил победный мяч в ворота французов с центра поля на 93-й минуте

Нападающий сборной Швеции Ола Тойвонен забил мяч в ворота команды Франции в отборочном матче к чемпионату мира-2018 ударом с центра поля на 93-й минуте. Видео было опубликовано на YouTube-канале MOTD.

Форвард воспользовался ошибкой французского голкипера Уго Льориса, вышедшего из ворот и неудачно выбившего мяч.

Мяч Тойвонена был забит за несколько секунд до финального свистка и принес Швеции домашнюю победу над сборной Франции со счетом 2:1.

После 6 туров квалификационного раунда в активе сборных Франции и Швеции по 13 очков, команды делят первое-второе места в группе.