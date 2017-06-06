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Балотелли продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии»

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Марио Балотелли
Марио Балотелли

Нападающий французской «Ниццы» и сборной Италии Марио Балотелли продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии». Об этом рассказал агент футболиста Мино Райола, его слова приводит Sport1.de.

«Да, Балотелли будет играть в Дортмунде», — заявил Райола.

5 июня появилась информация, что 26-летний Балотелли может перейти в московский «Спартак». Трансферная стоимость форварда составляет 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Балотелли провел за «Ниццу» 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 мячей. Команда завершила сезон чемпионата Франции на третьем месте и выступит в Лиге чемпионов.

Помимо «Ниццы», Балотелли успел поиграть за итальянские «Интер» и «Милан», а также английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Форвард провел 33 матча за сборную Италии, в которых отметился 13 забитыми мячами.

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