Полузащитник «Спартака» Зобнин перенес операцию и пропустит полгода

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Роман Зобнин перенес операцию на травмированном колене и пропустит порядка полугода. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

«Роману была произведена пластика передней крестообразной связки и выполнен шов наружного мениска правого коленного сустава. Оперировал нашего футболиста профессор Мариани», — заявил руководитель медицинского департамента столичной команды Михаил Вартапетов.

7 июня Зобнин сообщил, что планирует вернуться к тренировкам как можно скорее. Он отметил, что знает, как на него рассчитывают в «Спартаке» и национальной сборной, пообещав поддержать команду на Кубке конфедераций.

23-летний хавбек получил травму колена 5 июня во время товарищеского матча сборных России и Венгрии, состоявшегося в Будапеште. Зобнин не сможет принять участие в Кубке конфедераций, стартующем в России 17 июня, а также пропустит начало сезона российской футбольной премьер-лиги.