Зобнин рассказал о планах по восстановлению после тяжелой травмы

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поблагодарил болельщиков за поддержку и рассказал о планах по восстановлению после тяжелой травмы. 23-летний футболист сделал запись на своей странице в Instagram.

«Это моя первая тяжелая травма, я расстроен и растерян, но зато теперь знаю, что вместе со мной это переживает очень много людей. Это дает мне больше энергии и уверенности. 12 июня я отправляюсь на дополнительное обследование в Рим. Я на сто процентов доверяю врачам, которые будут помогать мне преодолевать эту ситуацию, уверен, что все будет отлично», — написал Зобнин.

Хавбек также заявил, что любит свою работу и будет стараться вернуться как можно быстрее. «Знаю, что меня ждет Массимо Каррера, мои братья, все игроки "Спартака". Также знаю, что на меня рассчитывают в сборной. Я всей душой буду болеть за вас и, если будет возможность, посещу матч во время Кубка конфедераций», — добавил Зобнин, а также выразил уверенность, что его ждет яркая карьера.

Зобнин получил травму колена в первом тайме товарищеского матча сборных России и Венгрии, состоявшегося в Будапеште 5 июня (3:0). У него диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.

Полузащитник пропустит 4-5 месяцев и не сыграет на Кубке конфедераций-2017, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля.