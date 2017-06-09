Футболисты сборной России выйдут на матч с Чили в футболках в поддержку Зобнина

Футболисты сборной России перед товарищеским матчем с командой Чили выйдут на поле в майках в поддержку хавбека московского «Спартака» Романа Зобнина. Об этом сообщает «Р-Спорт».

О том, что конкретно будет изображено и написано на футболках — не сообщается.

Сборная России сыграет с чилийцами в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в пятницу, 9 июня. Это последний контрольный матч перед стартом Кубка конфедераций.

Материалы по теме Товарищеский матч. Россия — Чили. Live Последняя проверка команды Станислава Черчесова перед Кубком конфедераций

В понедельник, 5 июня, в товарищеском матче с командой Венгрии в Будапеште Зобнин неудачно упал и был заменен на 33-й минуте встречи. У полузащитника диагностировано повреждение боковой и крестообразной связок колена. Футболист перенесет операцию, срок восстановления оценивается в 4,5 — 5 месяцев.

Кубок конфедераций стартует 17 июня. Турнир пройдет в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Команда Станислава Черчесова на групповом этапе сыграет с Новой Зеландией (17 июня), Португалией (21 июня) и Мексикой (24 июня). Соревнования завершатся 2 июля.