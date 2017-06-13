Первый канал назвал комментаторов на Кубок конфедераций по футболу

Матчи Кубка конфедераций по футболу на Первом канале будут комментировать Константин Выборнов, Кирилл Дементьев, Кирилл Набутов и Виктор Гусев. Об этом сообщил «Чемпионат.com» со ссылкой на дирекцию общественных связей Первого канала.

Турнир стартует 17 июня матчем между сборными России и Новой Зеландии. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 18:00.

Кубок конфедераций пройдет в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Команда Станислава Черчесова на групповом этапе помимо Новой Зеландии сыграет с Португалией (21 июня) и Мексикой (24 июня). В группе В выступят команды Камеруна, Чили, Австралии и Германии.

Соревнования завершатся 2 июля в Санкт-Петербурге.