Дети из Рязани и Истры победили на футбольном Кубке континентов

Международная детская футбольная школа «Юниор» при поддержке Российского футбольного союза (РФС) провела турнир Кубок континентов в городском округе Красногорск в селе Петрово-Дальнее. Об этом сообщается на сайте РФС.

В соревнованиях приняли участие воспитанники школы «Юниор» из городского округа Красногорска, Кубинки, Наро-Фоминска, Калуги, Рязани, Тулы, Дедовска, а также футболисты из Павловской гимназии (городской округ Истра).

Участники турнира соревновались в двух возрастных группах: 5-6 лет и 6-7 лет. В каждой группе выступили восемь команд, которые представляли одну из стран-участниц Кубка конфедераций. Это Португалия, Чили, Мексика, Камерун, Австралия, Германия, Новая Зеландия и Россия. Ребята соревновались на стадионе Петрово-Дальневской школы.

Поле, на котором выступали юные футболисты, было поделены на четыре части. Каждую из них назвали в честь городов, в которых пройдут предстоящие игры. Спортивные арены Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Казани в миниатюре были представлены на турнире.

В младшей возрастной группе третье место заняла команда Чили, за которую играли ребята из Наро-Фоминска. Второе место завоевала сборная Новой Зеландии, которую представляли футболисты из Тулы. Победителем стали спортсмены из Рязани, которые играли за сборную России.

В старшей возрастной группе на третьем месте оказалась команда из Калуги – сборная Австралии. Второе заняли футболисты из Петрово-Дальнего, выступавшие за сборную России. А победителем стала сборная Камеруна, за которую играли ребята из Павловской гимназии (городской округ Истра).