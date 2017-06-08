Собянин объявил о завершении реконструкции «Лужников»

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении реконструкции столичного стадиона «Лужники». Его слова в четверг, 8 июня, передает телеканал «360».

«Стадион в соответствии с программой подготовки к чемпионату мира закончен по строительству, сдан в эксплуатацию. Все моменты, начиная от поля, трибун, звукоусиления, видеокартинки, медиафасада, все готово полностью для эксплуатации», — заявил градоначальник.

Собянин понадеялся, что за летний период все основные благоустроительные и подготовительные работы на стадионе будут закончены.

Готовый объект принимал президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко. Также на встрече присутствовали руководитель департамента спорта и туризма столицы Николай Гуляев и заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Лужники» начали реконструировать в 2013 году. Вместимость стадиона увеличена с 78 тысяч до 81 тысячи, трибуны максимально приближены к футбольному полю. Количество входов увеличено с 13 до 23. На арене пройдет церемония открытия, первый матч, а также один из полуфиналов и финал чемпионата мира по футболу 2018 года.