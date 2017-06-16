Букмекеры оценили шансы сборной России выиграть Кубок конфедераций

Букмекеры оценили шансы сборной России на победу в Кубке конфедераций — 2017 коэффициентом 11.0 (вероятность — около восьми процентов). Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Фаворитами турнира, согласно оценке аналитиков, признаны команды Германии и Португалии. Поставить на их победу в соревнованиях можно с одинаковым коэффициентом — 3.3 (26 процентов). Чуть ниже шансы сборной Чили — 3.5 (25 процентов).

Аутсайдеры турнира, по мнению специалистов, команды Австралии (50.0; 1.8 процента) и Новой Зеландии (500.0; 0.2 процента).

Турнир стартует 17 июня и завершится 2 июля. Соревнования пройдут в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге.

Сборная России сыграет в группе А. Первая встреча с Новой Зеландией пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге, «Лента.ру» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Также россияне встретятся с командами Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

Бронзовый призер чемпионата мира в составе сборной СССР Владимир Пономарев подчеркнул, что отечественным футболистам на Кубке Конфедераций будет тяжело. «В техническом плане наши футболисты слабо подготовлены. У Черчесова сложнейшая задача. Я ему не завидую», — рассказал он Национальной службе новостей (НСН).