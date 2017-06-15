Кот Ахилл сделает предсказание на матч Россия — Новая Зеландия

Эрмитажный кот Ахилл, который выбран предсказателем Кубка конфедераций по футболу, сделает прогноз на матч открытия турнира Россия — Новая Зеландия в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил председатель городского комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев. Его слова приводит РИА Новости.

«Первое предсказание состоится 17 июня в 10 утра, перед матчем», — сказал Мушкарев.

По словам старшего сотрудника Эрмитажа Марии Халтунен, процедура будет проходить в висячем саду музея. «Мы предполагаем, что это будут две миски, в которые будут накладывать корм. Рядом с мисками будут стоять флаги команд. Пока Ахилл этих мисок и корма не видел», — рассказала она.

Отмечается, что Ахилл — наиболее стрессоустойчивый и человекоориентированный кот из обитающих в Эрмитаже.

Кубок конфедераций пройдет в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе В выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. Финал турнира пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.