В Казани нарисовали трехэтажный портрет Роналду

На одном из домов Казани появилось граффити с изображением Криштиану Роналду. Как сообщается на сайте «Организационного комитета "Россия-2018"», 20-метровый портрет разместился на стене дома рядом с гостиницей, где на время Кубка конфедераций—2017 поселилась сборная Португалии.

В ночь на 15 июня самолет с португальской сборной приземлился в международном аэропорту Казани.

Действующие чемпионы Европы португальцы сыграют в группе А со сборными России, Новой Зеландии и Мексики. Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

32-летний Роналду является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, четырехкратным обладателем «Золотого мяча», двукратным чемпионом Испании и трехкратным чемпионом Англии, обладателем Суперкубка УЕФА.