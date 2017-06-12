СМИ сообщили о желании «МЮ» потратить 200 миллионов евро на возвращение Роналду

Руководство английского «Манчестер Юнайтед» решило вернуть нападающего Криштиану Роналду, который сейчас выступает за мадридский «Реал». Об этом сообщает El Confidencial.

По информации источника, клуб готов выплатить 200 миллионов евро за трансфер португальца. Предложение будет отправлено президенту «Реала» Флорентино Пересу в ближайшее время.

Ранее 12 июня Международный центр спортивных исследований в футболе оценил трансферную стоимость Роналду в 112,4 миллиона евро. В рейтинге, составленном организацией, он занял 11-е место. Лидером стал нападающий «Барселоны» Неймар, который стоит 210,7 миллиона.

7 июня сообщалось, что «Манчестер Юнайтед», французские ПСЖ и «Монако», а также один из китайских клубов решили купить 32-летнего форварда за 180 миллионов евро. Действующий контракт португальца с «Реалом» истекает 30 июня 2021 года.

Нападающий выступает за мадридский клуб с 2009 года. За переход игрока «королевский клуб» «Манчестер Юнайтед» заплатил 94 миллиона евро. В составе английской команды он играл шесть лет, трижды стал чемпионом страны и в 2008 году выиграл Лигу чемпионов.