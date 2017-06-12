Назван самый дорогой футболист мира

Нападающий «Барселоны» Неймар стал самым дорогим футболистом мира по версии Международного центра спортивных исследований в футболе. Об этом сообщается на сайте организации.

По мнению исследователей, стоимость бразильского футболиста составляет 210,7 миллиона евро. На втором и третьем местах расположились игроки лондонского «Тоттенхэма» Деле Алли (155,1 миллиона) и Харри Кейн (153,6). Одноклубник Неймара Лионель Месси занял четвертую строчку (151,7).

Лучший футболист мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА) португалец Криштиану Роналду стал 11-м (112,4).

30 мая Роналду был назван самым популярным спортсменом мира. Вторым стал баскетболист Леброн Джеймс, третье место занял Месси. Неймар в списке расположился на шестой строчке.