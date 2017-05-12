Неймар поставил ультиматум «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Неймар пригрозил руководству клуба уходом в случае, если сине-гранатовые не прекратят сотрудничество с тренером Хуаном Карлосом Унсуэ. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

«Если Унсуэ останется в "Барселоне", я покину клуб», — заявил Неймар.

По информации издания, конфликт возник на одной из тренировок. Унсуэ сделал Неймару замечание, что вызвало негативную реакцию бразильского форварда. Между ними завязалась словесная перепалка, а позднее тренер раскритиковал игрока за поведение вне пределов футбольного поля.

Унсуэ занимает должность ассистента главного тренера «Барселоны» Луиса Энрике.

25-летний Неймар выступает за каталонский клуб с 2013 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах испанской примеры, отметившись 10 голами и 14 передачами. В марте появилась информация о возможном трансфере бразильца в лондонский «Челси». Якобы владелец «аристократов» Роман Абрамович договорился с «Барселоной» о покупке нападающего, но главный тренер Антонио Конте наложил на сделку запрет.