В Казани опровергли заполнение стадиона на матчи Кубка конфедераций бюджетниками

Стадион «Казань Арена» не будет заполняться работниками бюджетных учреждений на матчи Кубка конфедераций. Об этом сообщила посол Кубка конфедераций в Казани Эльмира Калимуллина, слова которой в субботу, 17 июня, приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Насколько я знаю, на завтрашний матч (между сборными Португалии и Мексики — прим. «Ленты.ру») нет вообще билетов, приехало очень много гостей, билетов уже не достать. У нас Казань бурлит, все в предвкушении матча, мне звонят и спрашивают свободный билетик», — рассказала Калимуллина.

Ранее в тот же день казанское издание «Бизнес Online» распространило информацию о том, что Министерство спорта России разослало в города-организаторы Кубка конфедераций закрытое распоряжение, согласно которому бюджетные учреждения должны обеспечить заполняемость стадионов во время матчей турнира.

Источник издания уточнил, что к выполнению инструкции приступили в Казани. Работникам бюджетных организаций якобы раздадут бесплатные билеты на игры турнира.

При этом Кубок смогут бесплатно посетить малоимущие граждане России: многодетные семьи, воспитанники детских домов и инвалиды. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-релиз оргкомитета «Россия-2018».

Кубок конфедераций откроется 17 июня матчем межу сборными России и Новой Зеландии в Санкт-Петербурге. «Лента.ру» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. На следующий день в Казани встретятся команды Португалии и Мексики. Турнир также пройдет в Сочи и Москве.

Минимальная стоимость билета на матчи Кубка конфедераций составляет 960 рублей.