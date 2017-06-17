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Болельщики сборной Новой Зеландии разгромили россиян в товарищеском матче

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Болельщики сборной Новой Зеландии разгромили россиян в товарищеском матче. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Встреча прошла в субботу, 17 июня, на стадионе «Динамо» в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:0. Игра была приурочена к матчу между сборными России и Новой Зеландии, который откроет Кубок конфедераций 2017 года.

После встречи новозеландцам были подарены памятные монеты.

Матч между командами пройдет в субботу, 17 июня, на стадионе «Санкт-Петербург Арена». Начало запланировано на 18:00. «Лента.ру» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Сборные России и Новой Зеландии выступают в группе А вместе с командами Португалии и Мексики. В квартет В попали коллективы из Германии, Австралии, Камеруна и Чили.

Кубок конфедераций завершится 2 июля.

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