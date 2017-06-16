Таксист взял с чилийского журналиста 50 тысяч рублей за поездку из Домодедово

Прибывший освещать Кубок Конфедераций чилийский журналист Диего Гаспар заплатил московскому таксисту 50 тысяч рублей за поездку от аэропорта Домодедово до гостиницы «Краун Плаза». Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Сотрудник Radio Chili нанял частного таксиста и уточнил стоимость только у места назначения. Перевозчик заявил, что поездка стоила 60 тысяч рублей, после чего получил сумму от журналиста. Вернув 10 тысяч, водитель уехал. Гаспар обратился в полицию, которая начала поиски мошенника.

Турнир стартует 17 июня и завершится 2 июля. Соревнования пройдут в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге. Сборная Чили сыграет в группе В, соперниками южноамериканцев станут команды Камеруна, Австралии и Германии. В квартете А выступят сборные России, Новой Зеландии, Португалии и Мексики.

