Полиция задержала взявшего с чилийца 50 тысяч рублей таксиста

Полиция задержала московского таксиста, который взял с чилийского журналиста Диего Гаспара Миранда 50 тысяч рублей за поездку из аэропорта Домодедово до гостиницы «Краун Плаза». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Задержанным оказался житель Московской области, который довез сотрудника Radio Chili на автомобиле Mercedes. На данный момент подозреваемый находится в отделении полиции, где дает показания по делу. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»).

Журналист прибыл в Москву в пятницу, 16 июня, чтобы освещать Кубок конфедераций. Изначально он заплатил перевозчику 60 тысяч рублей, однако тот вернул ему 10 тысяч, после чего уехал.

Турнир стартует 17 июня и завершится 2 июля. Соревнования пройдут в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге. Сборная Чили сыграет в группе В, соперниками южноамериканцев станут команды Камеруна, Австралии и Германии. В квартете А выступят сборные России, Новой Зеландии, Португалии и Мексики.