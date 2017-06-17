Полузащитник сборной России Денис Глушаков стал автором первого гола на Кубке конфедераций. Видео появилось на YouTube-канале Master-9.

Глушаков отличился на 31-й минуте стартовой встречи турнира с командой Новой Зеландии. Автором голевой передачи стал Дмитрий Полоз. Глушаков вышел один на один и подсек мяч над вратарем.

На момент публикации новости идет первый тайм, россияне выигрывают со счетом 1:0.

Кубок конфедераций стартовал 17 июня и завершится 2 июля. Соревнования пройдут в Москве, Казани, Сочи и Санкт-Петербурге.